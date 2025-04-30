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В университете спорта Москвы появятся бюсты спортсменов — героев ВОВ

В университете спорта Москвы появятся бюсты спортсменов — героев ВОВ
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Бюсты спортсменов, принимавших участие в Великой Отечественной войне (ВОВ), установят на территории университета спорта ГЦОЛИФК в Москве, об этом сообщил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Участие спортсменов в Великой Отечественной войне, как и всех граждан нашей великой страны, неоценимо. Интересный факт — Московский институт физкультуры при обороне Москвы сформировал несколько крупных подразделений, студенты уходили целыми потоками и отстояли Москву. Семь из них стали Героями Советского Союза, и на днях мы откроем некоторым из них бюсты на аллее памяти на Сиреневом бульваре в кампусе нашего Российского университета спорта», – приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Отметим, что на территории кампуса установят бюсты спортсменов, которые являлись студентами университета спорта.

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