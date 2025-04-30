Трёхкратный чемпион мира из Великобритании Марк Уильямс стал первым полуфиналистом чемпионата мира — 2025. В матче 1/4 финала он обыграл четырёхкратного чемпиона мира Джона Хиггинса на последнем чёрном в решающем фрейме. Поединок завершился со счётом 13:12 в пользу Уильямса.

Отметим, 50-летний Марк Уильямс стал самым возрастным полуфиналистом чемпионата мира за последние 40 лет. Ранее, в 1985 году, легендарный валлиец Рэй Риардон покорял данную стадию турнира в возрасте 52 лет.

За выход в пятый финал на чемпионате мира в своей карьере британский игрок в снукер сразится с победителем встречи между Джаддом Трампом и Люкой Бреселем.