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Ронни О'Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру

Ронни О'Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру
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Английский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира — 2025. В матче 1/4 финала он победил китайского игрока Сы Цзяхуэя. Встреча завершилась со счётом 13:9.

В полуфиналах чемпионата мира сыграют: Ронни О'Салливан (Англия) — Чжао Синьтун (Китай), Джадд Трамп (Англия) — Марк Уильямс (Уэльс). Полуфинальные встречи чемпионата мира 2025 по снукеру стартуют 1 мая.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 19 апреля по 5 мая. Ежегодно мировое первенство проводится в театре Крусибл в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд ЧМ-2025 — £ 2 395 000. Победитель получит £ 500 тыс.

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