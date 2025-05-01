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Определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2025 по снукеру

Определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2025 по снукеру
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На чемпионате мира — 2025 по снукеру состоялись четвертьфинальные партии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала и образовавшимися парами в полуфиналах.

Снукер. Чемпионат мира — 2025. Шеффилд (Англия). 1/4 финала:

  • Марк Уильямс (Уэльс) – Джон Хиггинс (Шотландия) — 13:12;
  • Чжао Синьтун (Китай) – Крис Вейклин (Англия) – 13:5;
  • Джадд Трамп (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) — 13:8;
  • Ронни О’Салливан (Англия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 13:9.

Таким образом, в полуфиналах сыграют:

  • Чжао Синьтун  – Ронни О’Салливан;
  • Марк Уильямс – Джадд Трамп.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.

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