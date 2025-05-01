«Стальные яйца». Марк Уильямс — о том, за счёт чего победил в 1/4 финала ЧМ по снукеру

Трёхкратный чемпион мира из Великобритании Марк Уильямс прокомментировал итоги матча 1/4 финала ЧМ-2025 по снукеру. Он обыграл четырёхкратного чемпиона мира Джона Хиггинса со счётом 13:12 на последнем чёрном в решающем фрейме.

Уильямс раскрыл, за счёт чего ему удалось взять решающий фрейм.

«Стальные яйца. Это был такой сложный удар. Он, вероятно, был тоньше, чем выглядел. Он мог попасть в офф, а я — перерезать его. Я просто пошёл на это во всю силу.

Не было ни капли волнения или дрожи. Просто не знаю другого состояния, если честно. Не думал, что Джон промахнётся. Со счёта 12:8 и до 12:12 я сидел там и ничего плохого не сделал. Думал: «Что я могу поделать?» — приводит слова спортсмена TNT Sports.