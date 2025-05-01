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Александра Горячкина поднялась на четвёртое место в обновлённом рейтинге ФИДЕ

Александра Горячкина поднялась на четвёртое место в обновлённом рейтинге ФИДЕ
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Российская шахматистка Александра Горячкина поднялась на четвёртое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам апреля.

На счету Горячкиной 2544 очка, ранее она занимала пятую строчку рейтинга. Первые три места занимают китаянки — Хоу Ифань, Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Ещё одна россиянка, Екатерина Лагно, расположилась на девятой строчке.

Рейтинг ФИДЕ. Женщины, апрель:

1. Хоу Ифань (Китай) — 2633.
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2580.
3. Лэй Тинцзе (Китай) — 2552.
4. Александра Горячкина (Россия) — 2544.
5. Хампи Конеру (Индия) — 2543...
9. Екатерина Лагно (Россия) — 2516...
11. Полина Шувалова (Россия) — 2494...
21. Лея Гарифуллина (Россия) — 2467...
31. Валентина Гунина (Россия) — 2425...
37. Карина Амбарцумова (Россия) — 2403...
41. Ольга Гиря (Россия) — 2400…

26-летняя Горячкина — трёхкратная чемпионка России и победительница Кубка мира 2023 года. В 2020 году она проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

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