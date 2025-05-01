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Ян Непомнящий опустился на 10-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий переместился с девятой на десятую строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ.

У Непомнящего 2757 очков, ранее он был в рейтинге девятым. Лидером остается норвежец Магнус Карлсен, второе место занимает американец Хикару Накамура, тройку лучших замыкает действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу.

Рейтинг ФИДЕ. Мужчины, апрель:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2837.

2. Хикару Накамура (США) — 2804.

3. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2787.

4. Арджун Эригайси (Индия) — 2782.

5. Фабиано Каруана (США) — 2776.

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2771.

7. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 2758.

8. Вэй Йи (Китай) — 2758.

9. Алиреза Фируджа (Франция) — 2757.

10. Ян Непомнящий (Россия) — 2757...

33. Пётр Свидлер (Россия) — 2698...

35. Андрей Есипенко (Россия) — 2695...

39. Даниил Дубов (Россия) — 2693...

45. Александр Грищук (Россия) — 2682.

46. Владислав Артемьев (Россия) — 2679.