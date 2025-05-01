«Я похож на лебедя». О'Салливан негативно высказался о своей игре на ЧМ-2025 по снукеру

Английский снукерист Ронни О'Салливан прокомментировал выход в полуфинал чемпионата мира — 2025. В матче 1/4 финала он победил китайского игрока Сы Цзяхуэя со счётом 13:9.

«Я так много раз промахнулся. Я вообще так много промахнулся на этом турнире, что это пугает. Я, наверное, сделал больше ошибок, чем за все годы игры. Что есть, то есть, и я должен продолжать. Я немного похож на лебедя, который хлопает крыльями снизу, но спокоен снаружи. Я немного покачиваюсь.

Играю без особой уверенности, но нужно продолжать работать. Можно либо сдаться, либо продолжать бить по мячу и надеяться, что что-то получится. Думаю, что настрой — это главное на этих соревнованиях. Это такой долгий турнир, что нужно стараться сохранять спокойствие на протяжении всего пути», — приводит слова снукериста TNTSports.

В матче за выход в финал семикратный чемпион мира О'Салливан встретится с Чжао Синьтуном из Китая. В другом полуфинале валлиец Марк Уильямс сыграет с первым номером рейтинга англичанином Джаддом Трампом.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 19 апреля по 5 мая. Ежегодно мировое первенство проводится в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд ЧМ-2025 — £ 2 395 000. Победитель получит £ 500 тыс.