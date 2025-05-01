Призёр ЧМ по прыжкам в воду Кристина Ильиных получила нейтральный статус

Российская прыгунья в воду бронзовый призёр ЧМ-2017 Кристина Ильиных получила нейтральный статус. Об этом стало известно исходя из данных документа, который был опубликован на сайте Aquatics Integrity Unit.

Кристина Ильиных также является чемпионкой Европы — 2021 в командных соревнованиях и серебряным призёром ЧЕ-2014 в соревнованиях на трамплине 1 м.

Ранее стало известно, что European Aquatics допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях среди юниоров в нейтральном статусе. Отмечается, что россиянам разрешено участие во всех водных видах спорта, кроме водного поло. Допускается заявка только на индивидуальные соревнования — групповые выступления в синхронном плавании, командные соревнования в прыжках в воду, а также эстафетное плавание и плавание на открытой воде будут исключены из программы для российских участников.