НОК Украины призвал отстранить Ангелину Мельникову от международных соревнований

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, министерство молодёжи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики призвали отстранить олимпийскую чемпионку россиянку Ангелину Мельникову от участия в международных соревнованиях из-за выдвижения её кандидатуры на праймериз «Единой России».

«Украина призывает FIG (Международная федерация гимнастики. — Прим. «Чемпионата») тщательно проверить предоставленную информацию и принять меры для предотвращения участия Мельниковой в международных соревнованиях», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте НОК Украины.

Напомним, 23-летняя Мельникова выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. В сведениях о её должности указано, что она спортсмен-инструктор сборной России по спортивной гимнастике.