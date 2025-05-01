Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

НОК Украины призвал отстранить Ангелину Мельникову от международных соревнований

НОК Украины призвал отстранить Ангелину Мельникову от международных соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, министерство молодёжи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики призвали отстранить олимпийскую чемпионку россиянку Ангелину Мельникову от участия в международных соревнованиях из-за выдвижения её кандидатуры на праймериз «Единой России».

«Украина призывает FIG (Международная федерация гимнастики. — Прим. «Чемпионата») тщательно проверить предоставленную информацию и принять меры для предотвращения участия Мельниковой в международных соревнованиях», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте НОК Украины.

Напомним, 23-летняя Мельникова выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. В сведениях о её должности указано, что она спортсмен-инструктор сборной России по спортивной гимнастике.

Материалы по теме
Гимнастка Ангелина Мельникова баллотируется в депутаты Воронежской городской думы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android