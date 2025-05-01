Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025: расписание матчей сборной Беларуси

Сегодня, 1 мая, на Сейшельских островах начался чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. Россия на турнире не выступит. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сборной Беларуси в групповом этапе.
ЧМ по пляжному футболу — 2025, Сейшельские острова. Расписание матчей с участием сборной Беларуси
1-й тур:
1 мая, 18:00. Сейшелы — Беларусь.
2-й тур:
3 мая, 14:00. Япония — Беларусь.
3-й тур:
5 мая, 14:00. Беларусь — Гватемала.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.