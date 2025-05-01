«Задача у нас — выход в финал». Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу — о ЧМ-2025

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Анатолий Рябко рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира — 2025, который пройдёт с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах.

«Мы очень высоко подняли планку и не собираемся её опускать. Понимаем ответственность: вся страна будет смотреть на нас и ожидать высокого результата. Знаю, что большая группа поддержки поедет с нами. Очень хочется порадовать страну, родных и близких. Задача у нас — выход в финал. Другую даже не рассматриваем», — приводит слова Рябко пресс-служба Федерации пляжного футбола России.

В турнире принимают участие 16 команд. Сборная Беларуси в рамках группового этапа сыграет с Сейшельскими Островами, Японией и Гватемалой.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.