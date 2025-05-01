Мамиашвили рассказал о потеплении отношений между российскими и украинскими борцами

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал об отношениях между российскими и украинскими борцами во время чемпионата Европы — 2025 по борьбе в Братиславе (Словакия).

«Отсутствие рукопожатий просто дикость само по себе, но налицо серьёзное потепление отношений. Но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется.

Я не могу представить, чтобы в моей стране официально на уровне правительства указали спортсмену, выходя на поединок, не здороваться. Не ценим, что имеем. Существует тысячелетнее правило, устой — спортсмен должен пожать руку, и неважно, победил он или проиграл. Это и есть базисная основа, на которой строились Олимпийские игры, олимпийское движение», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о возможности в ближайшее время провести матчевую встречу по борьбе между Россией и США.