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Мамиашвили рассказал о потеплении отношений между российскими и украинскими борцами

Мамиашвили рассказал о потеплении отношений между российскими и украинскими борцами
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал об отношениях между российскими и украинскими борцами во время чемпионата Европы — 2025 по борьбе в Братиславе (Словакия).

«Отсутствие рукопожатий просто дикость само по себе, но налицо серьёзное потепление отношений. Но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется.

Я не могу представить, чтобы в моей стране официально на уровне правительства указали спортсмену, выходя на поединок, не здороваться. Не ценим, что имеем. Существует тысячелетнее правило, устой — спортсмен должен пожать руку, и неважно, победил он или проиграл. Это и есть базисная основа, на которой строились Олимпийские игры, олимпийское движение», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о возможности в ближайшее время провести матчевую встречу по борьбе между Россией и США.

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