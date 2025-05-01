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Кто выиграет чемпионат мира — 2025 по снукеру?

Кто выиграет чемпионат мира — 2025 по снукеру?
Джадд Трамп
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Определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2025 по снукеру. По итогам матчей 1/4 финала в следующий раунд прошли Джадд Трамп (Англия), Марк Уильямс (Уэльс), Ронни О'Салливан (Англия) и Чжао Синьтун (Китай).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и сделать прогноз относительно победителя турнира.

Ранее английский снукерист первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп побил рекорд австралийца Нила Робертсона по количеству сенчури (брейк, равный 100 и более очкам, набираемый за один заход за стол) в одном сезоне. В полуфинале чемпионата мира, который проходит в английском Шеффилде, Трамп сыграет с Марком Уильямсом из Уэльса.

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