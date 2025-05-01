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Кубок России по мини-футболу — 2024/2025: расписание «Финала четырёх»

Кубок России по мини-футболу — 2024/2025: расписание «Финала четырёх»
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Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу, матчи которого пройдут со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми).

В первом полуфинале сыграют местная «Ухта» и «Норильский никель» (Норильск). Во втором – «Новая генерация» (Сыктывкар) и московский КПРФ. Полуфинальные матчи турнира пройдут 2 мая, игра за третье место и финал — 4 мая. Все встречи состоятся в спорткомплексе «Ухта».

«Финал четырёх» проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является «Норильский никель», который обошёл в финале «Газпром-Югру». Во всех трёх предыдущих сезонах команды, проигравшие финал Кубка страны, становились чемпионами России.

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