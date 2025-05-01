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Ронни О'Салливан вничью провёл первую сессию полуфинала чемпионата мира — 2025 с Синьтуном

Ронни О'Салливан вничью провёл первую сессию полуфинала чемпионата мира — 2025 с Синьтуном
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вступил в борьбу за выход в финал чемпионата мира — 2025. До этого турнира Ронни не играл с января.

О'Салливан в полуфинале борется с представителем Китая Чжао Синьтуном, который выступает на ЧМ в качестве любителя.

Первая сессия полуфинала между О'Салливаном и Синьтуном завершилась вничью — 4:4. На старте матча Чжао повёл со счётом 2:0, но затем Ронни выиграл три фрейма подряд и впервые вышел вперёд — 3:2. Синьтун выиграл шестой фрейм, тем самым вновь сравняв счёт, а затем игроки взяли ещё по одному фрейму каждый.

Полуфинальный матч, согласно регламенту, продлится до 17 побед, продолжится он в пятницу, 2 мая, с 12:00 мск. Будет сыграно две сессии.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, уступивший в первом раунде текущего розыгрыша китайцу Лэй Пэйфаню.

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