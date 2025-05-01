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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Сейшельские острова на старте ЧМ-2025

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Сейшельские острова на старте ЧМ-2025
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Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на чемпионате мира — 2025. В матче 1-го тура белорусские игроки обыграли сборную Сейшельских островов. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Хет-трик у победителей оформил Артемий Дрозд. Ещё по голу на счету Анатолия Рябко, Игоря Бриштеля и Никиты Чайковского.

В другом поединке группы «А» Япония уверенно обыграла Гватемалу — 6:2. Во 2-м туре сборная Беларуси сыграет с Японией, а спортсмены из Гватемалы встретятся с представителями Сейшельских островов.

Согласно регламенту, в плей-офф попадают по два лучших участника из каждого квартета, поэтому поединок станет во многом ключевым.

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