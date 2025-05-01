Сегодня, 1 мая, на Сейшельских островах начался чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. Результаты игрового дня 1 мая:

Группа А

Гватемала — Япония — 2:6;

Сейшелы — Беларусь — 3:6.

Группа В

Мавритания — Иран — 4:5;

Португалия — Парагвай — 11:9.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.