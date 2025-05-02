Трамп выиграл первую сессию полуфинала ЧМ-2025 против Уильямса

Английский снукерист Джадд Трамп выиграл первую сессию полуфинала чемпионата мира против валлийца Марка Уильямса со счётом 5:3. Вторая сессия начнётся 2 мая в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Трамп побил рекорд австралийца Нила Робертсона по количеству сенчури (брейк, равный 100 и более очкам, набираемый за один заход за стол) в одном сезоне.

В другом полуфинальном матче чемпионата мира Чжао Синьтун из Китая встречатеся с Ронни О’Салливаном из Англии. Их первая сессия завершилась со счётом 4:4.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.