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Трамп выиграл первую сессию полуфинала ЧМ-2025 против Уильямса

Трамп выиграл первую сессию полуфинала ЧМ-2025 против Уильямса
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Английский снукерист Джадд Трамп выиграл первую сессию полуфинала чемпионата мира против валлийца Марка Уильямса со счётом 5:3. Вторая сессия начнётся 2 мая в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Трамп побил рекорд австралийца Нила Робертсона по количеству сенчури (брейк, равный 100 и более очкам, набираемый за один заход за стол) в одном сезоне.

В другом полуфинальном матче чемпионата мира Чжао Синьтун из Китая встречатеся с Ронни О’Салливаном из Англии. Их первая сессия завершилась со счётом 4:4.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.

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