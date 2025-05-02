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Кедрина и Конаныхина завоевали серебро в синхронных прыжках с 10 м на Кубке мира в Пекине

Кедрина и Конаныхина завоевали серебро в синхронных прыжках с 10 м на Кубке мира в Пекине
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Россиянки Анастасия Кедрина и Анна Конаныхина завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине (Китай).

Россиянки завершили соревнования с результатом 302,94 балла. Чемпионками стали китаянки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань, которые набрали 350,88 балла. Бронзовые награды завоевали представительницы Великобритании — Майси Бонд и Луис Тоулсон (287,88 балла).

Пекин. Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду, 10-метровая вышка, синхрон, женщины:

  • 1. Чэнь Юйси/Цюань Хунчань (Китай) – 350,88
  • 2. Анастасия Кедрина/Анна Конаныхина (Россия) – 302,94
  • 3. Майси Бонд/Луис Тоулсон (Великобритания) – 287,88

Российские спортсмены принимают участие на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 4 мая.

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