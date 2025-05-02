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Россияне Шлейхер и Терновой завоевали серебро в КМ по прыжкам в воду, украинцы — третьи

Россияне Шлейхер и Терновой завоевали серебро в КМ по прыжкам в воду, украинцы — третьи
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Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли второе место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на суперфинале Кубка мира в Пекине (Китай).

Спортсмены по итогам шести прыжков получили от судей 426,69 балла. Победу одержали представители Китая Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун (460,92). Тройку призёров замкнули украинцы Алексей Середа и Марк Гриценко (395,37).

Представители России принимают участие на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 4 мая.

Пекин. Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду, 10-метровая вышка, синхрон, мужчины:

1. ЧЧжу Цзыфэн/Чэн Цзылун (Китай) – 426,69 балла.
2. Никита Шлейхер/Руслан Терновой (Россия) – 426,69.
3. Алексей Середа/Марк Гриценко (Украина) – 395,37.

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