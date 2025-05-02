О'Салливан одной фразой оценил игру китайского снукериста-любителя в полуфинале ЧМ-2025

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался об игре китайца Чжао Синьтуна во второй сессии полуфинала чемпионата мира — 2025 в Шеффилде. Синьтун, выступающий на турнире в любительском статусе, обыграл О'Салливана с сухим счётом 8:0.

«Никогда не видел ничего подобного», — приводит слова английского снукериста Eurosport.

Первая сессия полуфинала между О'Салливаном и Синьтуном завершилась вничью — 4:4. Таким образом, общий счёт матча — 12:4 в пользу китайца.

Полуфинальный матч, согласно регламенту, продлится до 17 побед. Будет сыграна ещё одна сессия.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, уступивший в первом раунде текущего розыгрыша китайцу Лэй Пэйфаню.