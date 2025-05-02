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Ронни О'Салливан всухую проиграл Синьтуну вторую сессию полуфинала ЧМ-2025 по снукеру

Ронни О'Салливан всухую проиграл Синьтуну вторую сессию полуфинала ЧМ-2025 по снукеру
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан проиграл китайцу Чжао Синьтуну вторую сессию полуфинала чемпионата мира — 2025 со счётом 0:8. Таким образом, общий счёт матча — 12:4 в пользу Синьтуна, выступающего на соревнованиях в любительском статусе.

Первая сессия полуфинала между О'Салливаном и Синьтуном завершилась вничью — 4:4. На старте матча Чжао повёл со счётом 2:0, но затем Ронни выиграл три фрейма подряд и впервые вышел вперёд — 3:2. Синьтун выиграл шестой фрейм, тем самым вновь сравняв счёт, а затем игроки взяли ещё по одному фрейму каждый. Во второй сессии фреймы выигрывал только китайский снукерист.

Полуфинальный матч, согласно регламенту, продлится до 17 побед. Будет сыграна ещё одна сессия.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, уступивший в первом раунде текущего розыгрыша китайцу Лэй Пэйфаню.

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