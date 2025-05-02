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Российские пловцы и прыгуны в воду рассчитывают выступить на Универсиаде-2025

Российские пловцы и прыгуны в воду рассчитывают выступить на Универсиаде-2025
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Спортсмены из России по водным видам спорта планируют принять участие во Всемирной летней Универсиаде, которая пройдёт с 16 по 27 июля в Германии.

«Пловцы и прыгуны в воду планируют принять участие во Всемирных студенческих играх Международной федерации университетского спорта (FISU). Отбор на соревнования проходит в соответствии с нормативами, установленными Федерацией водных видов спорта России (ФВВСР). Участники в плавании определены по итогам чемпионата России, который состоялся с 13 по 18 апреля в Казани. Для прыгунов в воду отборочным этапом станет чемпионат России в Екатеринбурге (17-22 июня)», – приводит слова представителя пресс-службы ФВВСР ТАСС.

Напомним, ранее организаторы Игр подтвердили готовность допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе при выполнении квалификационных требований. Последний раз сборная России выступала на летней Универсиаде в 2019 году в Неаполе, где заняла второе место в общем медальном зачёте, уступив лишь Японии.

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