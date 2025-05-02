«Норильский никель» разгромил «Ухту» и вышел в финал Кубка России по мини-футболу

Завершился первый матч «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу, который проходит в Ухте (Республика Коми). «Норильский никель» разгромил в полуфинале местную «Ухту» со счётом 9:4.

В составе победителей дублями отметились Нандо, Ренат Шакиров и Руслан Кудзиев. По одному голу на счету Данила Давыдова, Александра Крутыго, и Алексея Лялина. «Ухта» ответила точными ударами в исполнении Дмитрия Прудникова, Максима Емельянова, Педала де Паулы и Фелипе Парадински.

Во втором полуфинале сыграют «Новая генерация» (Сыктывкар) и московский КПРФ. Игра за третье место и финал — 4 мая. «Финал четырёх» проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является «Норильский никель».