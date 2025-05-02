«Мечтала о домашних Играх». Эллисон Феликс — об Олимпиаде-2028

Семикратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Эллисон Феликс рассказала, почему возвращение Игр в Лос-Анджелес имеет для неё особое значение.

«Больше всего я мечтала о домашних Играх. Мы проделали огромную работу, чтобы вернуть Олимпиаду в Лос-Анджелес, и больше всего меня радует, что у спортсменов появится возможность проявить себя в полной мере на американской земле. Это очень важно.

Я рада за жителей Лос-Анджелеса и за весь остальной мир. Мы сможем принять гостей и показать им Олимпиаду вблизи», — приводит слова Феликс агентство Reuters.

Феликс принимала участие в пяти Олимпийских играх: Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020. В общей сложности на Олимпиадах она завоевала семь золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. Она завершила профессиональную карьеру в 2022 году.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 28 июля 2028 года.