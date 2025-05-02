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Саутин отреагировал на две серебряные медали российских прыгунов в воду в суперфинале КМ

Саутин отреагировал на две серебряные медали российских прыгунов в воду в суперфинале КМ
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин прокомментировал успешное выступление российских прыгунов в воду в суперфинале Кубка мира в Пекине (Китай) и допуск на чемпионат Европы среди юниоров.

— Честно сказать, я не ожидал, но очень рад, что такой результат у ребят. Главное, чтобы продолжение такое же было.

— Как восприняли новость про допуск россиян на юниорское первенство Европы?
— Мы уже знали об этой новости на первенстве России. Новость хорошая. Ребятам, конечно же, надо набираться соревновательного опыта.

— Из девочек, которые выступают в составе первой команды, на первенство могут поехать Александра Кедрина и Надежда Трифонова. На что они могут рассчитывать в случае участия?
— Думаю, они должны будут выигрывать, так как показывают хороший уровень, —приводит слова Саутина «Матч ТВ».

Сегодня, 2 мая, российские спортсмены завоевали две серебряные медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали вторыми в мужских соревнованиях, Анастасия Кедрина и Анна Конаныхина — в женских.

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