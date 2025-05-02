Нападающий сборной Беларуси Артемий Дрозд высказался об успешном старте на ЧМ-2025

Нападающий Беларуси по пляжному футболу Артемий Дрозд рассказал о победе над сборной Сейшельских Островов в 1-м туре чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3. Дрозд оформил хет-трик.

«Иногда ты можешь наносить удар за ударом, но не забивать, а иногда может получаться всё. В матче с Сейшельскими Островами я показал Игорю Бриштелю, как нужно реализовывать свои моменты», — приводит слова Дрозда BSRussia.

Во 2-м туре сборная Беларуси сыграет с Японией, а спортсмены из Гватемалы встретятся с представителями Сейшельских Островов. Согласно регламенту, в плей-офф попадают по два лучших участника из каждого квартета, поэтому матч станет во многом ключевым.