Олег Гапон назвал фаворитов чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу

Игрок в пляжный футбол сборной Беларуси и «Кристалла» (Санкт-Петербург) Олег Гапон назвал основных претендентов, помимо Беларуси, на победу на текущем чемпионате мира — 2025 по пляжному футболу, который проходит на Сейшельских Островах.

«Кого я вижу в качестве претендентов на титул, помимо Беларуси? Я думаю, каждая команда способна удивить на этом чемпионате мира, ведь слабых команд нет. Здесь собраны лучшие. Лично я думаю, что другими претендентами являются Бразилия, Португалия, Иран и Парагвай», — приводит слова Гапона пресс-служба ФИФА.

На групповом этапе сборная Беларуси по результатам жеребьёвки попала в группу A, где её соперниками стали Сейшельские Острова, Гватемала и Япония. В матче 1-го тура белорусы обыграли хозяев турнира со счётом 6:3.