Михаил Лихачёв: сборная России была бы на виду на ЧМ-2025 по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв, временно вошедший в тренерский штаб сборной Парагвая, считает что российская национальная команда могла бы достойно выступить на текущем чемпионате мира.

— Находясь в гуще событий и видя тренировочный процесс других команд, убедились ли дополнительно в том, что сборная России была бы конкурентоспособна на предстоящем мировом форуме?

— Да, я в этом убеждён. Мы абсолютно точно боролись бы за медали, причём, возможно, самого высокого достоинства. Матчи в Омане и Иране лишь укрепили мои мысли на этот счёт. А особенно — встречи с иранцами, которые по атмосфере были очень похожи на матчи чемпионата мира. Оценив контрольные спарринги команд-участниц чемпионата мира между собой и наши собственные сборы в Омане и Иране, я лишь убедился: сборная России здесь была бы на виду, — приводит слова Лихачёва BSRussia.