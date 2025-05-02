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Михаил Лихачёв: сборная России была бы на виду на ЧМ-2025 по пляжному футболу

Михаил Лихачёв: сборная России была бы на виду на ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв, временно вошедший в тренерский штаб сборной Парагвая, считает что российская национальная команда могла бы достойно выступить на текущем чемпионате мира.

— Находясь в гуще событий и видя тренировочный процесс других команд, убедились ли дополнительно в том, что сборная России была бы конкурентоспособна на предстоящем мировом форуме?
— Да, я в этом убеждён. Мы абсолютно точно боролись бы за медали, причём, возможно, самого высокого достоинства. Матчи в Омане и Иране лишь укрепили мои мысли на этот счёт. А особенно — встречи с иранцами, которые по атмосфере были очень похожи на матчи чемпионата мира. Оценив контрольные спарринги команд-участниц чемпионата мира между собой и наши собственные сборы в Омане и Иране, я лишь убедился: сборная России здесь была бы на виду, — приводит слова Лихачёва BSRussia.

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