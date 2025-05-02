Уильямс обыграл Трампа во второй сессии полуфинала ЧМ и сравнял счёт поединка

Английский снукерист Джадд Трамп и валлиец Марк Уильямс играют вничью по итогам двух сессий полуфинала чемпионата мира по снукеру — 2025. Счёт поединка — 8:8.

В первой сессии победу со счётом 5:3 одержал Трамп, однако Уильямс смог отыграться, победив соперника во второй сессии с зеркальным счётом. Причём во второй сессии Марк отыгрался со счёта 3:7.

На пути в полуфинал Трамп прошёл таких сильных соперников, как Чжоу Юэлун, Шон Мёрфи и Люка Бресель. Уильямс же разобрался с Ву Ийцзе, Хоссейном Вафайем и Джоном Хиггинсом.

Третья сессия данного матча будет сыграна завтра, 3 мая. Её старт запланирован на 12:00 мск.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.