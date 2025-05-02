КПРФ вышел в финал Кубка России по мини-футболу, где сыграет с «Норильским никелем»

Московский КПРФ вышел в финал Кубка России по мини-футболу, который проходит со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В 1/2 финала игроки КПРФ обыграли «Новую генерацию» (Сыктывкар). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В матче за титул Кубка России КПРФ встретится с командой «Норильский никель», которая в полуфинале оказалась сильнее «Ухты» — 9:4.

«Финал четырёх» проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является «Норильский никель», который обошёл в финале «Газпром-Югру». Во всех трёх предыдущих сезонах команды, проигравшие финал Кубка страны, становились чемпионами России.