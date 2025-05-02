Гандболисты «Зенита» вышли в финал чемпионата России, обыграв «Виктор»

Гандболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга вышли в финал мужской Суперлиги-2024/2025. В полуфинальном поединке они обыграли гандбольный клуб «Виктор». Встреча завершилась со счётом 33:23 (15:14). Первый матч между командами также остался за «Зенитом» — 23:22.

Напомним, «Виктор» в 1/4 финала был сильнее снежинского «Динамо-Сунгуль» (29:29, 29:28), «Зенит» обыграл краснодарский СКИФ (29:25, 32:26).

Во втором полуфинале чемпионата России по гандболу сыграют ЦСКА и «Чеховские медведи». В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».