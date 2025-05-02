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Ронни О'Салливан потерпел крупное поражение в полуфинале чемпионата мира — 2025 по снукеру

Ронни О'Салливан потерпел крупное поражение от любителя в полуфинале чемпионата мира
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Семикратный чемпион мира по снукеру, легендарный англичанин Ронни О'Салливан не смог пробиться в финал чемпионата мира — 2025.

В полуфинальном матче 49-летний О'Салливан со счётом 7:17 проиграл представителю Китая Чжао Синьтуну, который выступает на этом ЧМ в качестве любителя.

Первая сессия данного полуфинала прошла вничью 4:4, вторая под диктовку Синьтуна — 8:0. В третьей «ракета» попытался сократить отставание, однако китайцу удалось закрыть поединок в трёх сессиях (17:7).

Отметим, что Синьтунь стал первым любителем в истории, которому удалось выйти в финал ЧМ.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, уступивший в первом раунде текущего розыгрыша китайцу Лэй Пэйфаню.

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