Сегодня, 2 мая, на Сейшельских Островах продолжился чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. Результаты игрового дня 2 мая:

Группа D

Италия — Оман — 7:4;

Бразилия — Сальвадор — 3:1.

Группа С

Чили — Таити — 7:6;

Испания — Сенегал — 1:4.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.