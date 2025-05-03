Сегодня, 2 мая, на Сейшельских Островах продолжился чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. Результаты игрового дня 2 мая:
Группа D
Италия — Оман — 7:4;
Бразилия — Сальвадор — 3:1.
Группа С
Чили — Таити — 7:6;
Испания — Сенегал — 1:4.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.