Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В финал чемпионата мира по снукеру впервые вышел игрок-любитель

В финал чемпионата мира по снукеру впервые вышел игрок-любитель
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский снукерист Чжао Синьтун стал первым в истории любителем, который вышел в финал чемпионата мира.

В полуфинале ЧМ-2025 Синьтун со счётом 17:7 обыграл семикратного чемпиона мира легенду снукера Ронни О'Салливана.

Напомним, Синьтун был одним из фигурантов скандала 2022 года с договорными матчами. Чжао получил наиболее мягкое наказание среди всех китайских снукеристов, попавших в скандал, — его отстранили на один год и восемь месяцев.

В сентябре 2024 года Синьтун возобновил выступления в любительской серии Q Tour. Он выиграл несколько соревнований и обеспечил себе место в мейн-туре и статус профессионала в следующем сезоне.

На чемпионат мира Синьтун попал, пройдя квалификацию. То есть Чжао выиграл четыре матча в квалификации и ещё четыре поединка — на пути в финал в основной сетке.

Материалы по теме
«Очень сложный случай». Звезду китайского снукера пожизненно наказали за договорные матчи
«Очень сложный случай». Звезду китайского снукера пожизненно наказали за договорные матчи
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android