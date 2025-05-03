В финал чемпионата мира по снукеру впервые вышел игрок-любитель

Китайский снукерист Чжао Синьтун стал первым в истории любителем, который вышел в финал чемпионата мира.

В полуфинале ЧМ-2025 Синьтун со счётом 17:7 обыграл семикратного чемпиона мира легенду снукера Ронни О'Салливана.

Напомним, Синьтун был одним из фигурантов скандала 2022 года с договорными матчами. Чжао получил наиболее мягкое наказание среди всех китайских снукеристов, попавших в скандал, — его отстранили на один год и восемь месяцев.

В сентябре 2024 года Синьтун возобновил выступления в любительской серии Q Tour. Он выиграл несколько соревнований и обеспечил себе место в мейн-туре и статус профессионала в следующем сезоне.

На чемпионат мира Синьтун попал, пройдя квалификацию. То есть Чжао выиграл четыре матча в квалификации и ещё четыре поединка — на пути в финал в основной сетке.