Чжао Синьтун стал лишь вторым в истории представителем Китая в финалах ЧМ

28-летний Чжао Синьтун стал лишь вторым в истории представителем Китая, которому удалось выйти в финал чемпионата мира по снукеру.

В полуфинале ЧМ-2025 Синьтун со счётом 17:7 обыграл семикратного чемпиона мира легенду снукера Ронни О'Салливана.

Таким образом, Синьтун повторил достижение соотечественника Дина Цзюньхуэя. Напомним, в 2016 году Дин дошёл до финала ЧМ, где проиграл Марку Селби со счётом 14:18.

Синьтун в борьбе за титул встретится с победителем матча Джадд Трамп – Марк Уильямс. После двух сыгранных сессий счёт в этом матче равный – 8:8.