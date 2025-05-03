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«Сначала всё было сумбурно». Олег Гапон — о победе Беларуси над Сейшелами на ЧМ-2025

«Сначала всё было сумбурно». Олег Гапон — о победе Беларуси над Сейшелами на ЧМ-2025
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Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон прокомментировал победу над Сейшелами (6:3) в стартовом матче чемпионата мира — 2025.

ЧМ-2025 . Группа A. 1-й тур
01 мая 2025, четверг. 18:00 МСК
Сейшелы
Окончен
3 : 6
Беларусь
1:0 Де Кетелэре – 5'     1:1 Дрозд – 11'     1:2 Дрозд – 14'     1:3 Рябко – 15'     2:3 Лабросс – 15'     3:3 Амаде – 22'     3:4 Дрозд – 22'     3:5 Бриштель – 32'     3:6 Чайковский – 35'    

— Что получилось, а что нет в матче против Сейшельских Островов?
— По игре сначала всё было сумбурно. Не могли понять, как действовать, потому что полный стадион, волнение, давно не было спаррингов. Такая лёгкая суматоха. Получалось создавать атаки, но не получалось их реализовывать.

— Сейшелы — 80-е в рейтинге ФИФА. Чувствовалась такая сильная разница в уровне?
— Чувствовалась, да. Но перед этим прошёл ливень. Плюс мы вышли не совсем готовыми на игру. Разница в уровне начала ощущаться где-то ближе к третьему периоду.

— Вчера не получилось у тебя отличиться. Пристреливался перед встречей с японцами или вратарь соперника поймал кураж?
— Да там дело было даже не во вратаре, а во мне. Не повезло реализовать свои моменты, их было шесть-семь, где мог забивать. Буду работать над своими ошибками и постараюсь отличиться в матче с Японией, — приводит слова Гапона Sport5by.

Сегодня, 3 мая, сборная Беларуси во втором матче группового этапа ЧМ-2025 встретится с Японией. Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.

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