«Сначала всё было сумбурно». Олег Гапон — о победе Беларуси над Сейшелами на ЧМ-2025

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон прокомментировал победу над Сейшелами (6:3) в стартовом матче чемпионата мира — 2025.

— Что получилось, а что нет в матче против Сейшельских Островов?

— По игре сначала всё было сумбурно. Не могли понять, как действовать, потому что полный стадион, волнение, давно не было спаррингов. Такая лёгкая суматоха. Получалось создавать атаки, но не получалось их реализовывать.

— Сейшелы — 80-е в рейтинге ФИФА. Чувствовалась такая сильная разница в уровне?

— Чувствовалась, да. Но перед этим прошёл ливень. Плюс мы вышли не совсем готовыми на игру. Разница в уровне начала ощущаться где-то ближе к третьему периоду.

— Вчера не получилось у тебя отличиться. Пристреливался перед встречей с японцами или вратарь соперника поймал кураж?

— Да там дело было даже не во вратаре, а во мне. Не повезло реализовать свои моменты, их было шесть-семь, где мог забивать. Буду работать над своими ошибками и постараюсь отличиться в матче с Японией, — приводит слова Гапона Sport5by.

Сегодня, 3 мая, сборная Беларуси во втором матче группового этапа ЧМ-2025 встретится с Японией. Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.