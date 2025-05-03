«Счёт будет небольшим». Гапон — о матче Беларуси с Японией на ЧМ-2025 по пляжному футболу

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон поделился ожиданиями от матча с Японией в рамках группового этапа чемпионата мира — 2025.

«С Японией будет больше тактическая борьба, потому что они хорошо оснащены тактически, с хорошим контролем. Тут уже зависит от того, кто сможет забрать мяч под свой контроль и придумать больше атак. Думаю, счёт будет не совсем большим и, скорее всего, с разницей в один-два мяча», — приводит слова Гапона Sport5by.

Сегодня, 3 мая, сборная Беларуси во втором матче группового этапа ЧМ-2025 встретится с Японией. В стартовой игре турнира белорусы обыграли сборную Сейшельских Островов (6:3).

Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.