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«Счёт будет небольшим». Гапон — о матче Беларуси с Японией на ЧМ-2025 по пляжному футболу

«Счёт будет небольшим». Гапон — о матче Беларуси с Японией на ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон поделился ожиданиями от матча с Японией в рамках группового этапа чемпионата мира — 2025.

ЧМ-2025 . Группа A. 2-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Япония
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Японией будет больше тактическая борьба, потому что они хорошо оснащены тактически, с хорошим контролем. Тут уже зависит от того, кто сможет забрать мяч под свой контроль и придумать больше атак. Думаю, счёт будет не совсем большим и, скорее всего, с разницей в один-два мяча», — приводит слова Гапона Sport5by.

Сегодня, 3 мая, сборная Беларуси во втором матче группового этапа ЧМ-2025 встретится с Японией. В стартовой игре турнира белорусы обыграли сборную Сейшельских Островов (6:3).

Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.

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