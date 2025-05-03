Игрок сборной Японии по пляжному футболу назвал белорусов фаворитами ЧМ-2025

Игрок сборной Японии по пляжному футболу Озу Морейра прокомментировал победу над Гватемалой (6:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира, а также поделился ожиданиями от матча с Беларусью, который состоится сегодня, 3 мая.

— Самым важным был результат. Не думаю, что это было наше лучшее выступление, но мы контролировали игру в течение последних двух периодов и одержали победу. Тем не менее я недоволен своим выступлением. Я отдал голевую передачу, забил гол, но ошибся в первом голе и должен был забивать ещё один штрафной.

Мы отпразднуем эту победу и начнём думать о Беларуси. Это действительно сильная команда, один из претендентов на победу в этом турнире. Они всегда очень хладнокровны в ситуациях высокого давления, — приводит слова Морейры пресс-служба ФИФА.

Беларусь в стартовой игре ЧМ-2025 обыграла сборную Сейшельских Островов (6:3).

Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.