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Призёра Олимпиады-2024 в беге арестовала полиция во второй раз в 2025 году

Призёра Олимпиады-2024 в беге арестовала полиция во второй раз в 2025 году
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Двукратный призёр Олимпийских игр в беге на 100 метров американский легкоатлет Фред Керли был арестован в Майами за нападение. Об этом сообщает Eurosport.fr.

Керли был арестован в четверг, 1 мая, после инцидента в официальном отеле для спортсменов, принимающих участие в Grand Slam Track — новом соревновательном цикле, запущенном легендой лёгкой атлетики Майклом Джонсоном. 2 мая он всё ещё оставался под стражей.

В январе 2025 года Фред Керли был арестован в Майами после ожесточённой стычки с полицией. В другом случае в январе его обвинили в домашнем насилии в отношении матери его детей. Он не признал себя виновным в обоих случаях.

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