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Впервые в истории две спортсменки пробежали 100 м с/б в одном забеге быстрее 12,20

Впервые в истории две спортсменки пробежали 100 м с/б в одном забеге быстрее 12,20
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Олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже американская бегунья Масе Расселл показала второй результат в истории бега на 100 метров с барьерами на соревнованиях Grand Slam Track в Майами (США). Она пробежала дистанцию за 12,17 секунды, попутно установив национальный рекорд.

Её соотечественница Тиа Джонс финишировала на втором месте с результатом 12,19. Впервые в истории две женщины преодолели дистанцию 100 м с/б быстрее 12,20 в одном забеге. И Расселл, и Джонс побили предыдущий американский рекорд (12,20), установленный Кени Харрисон в 2016 году.

Рекорд мира (12,12) в этой дисциплине принадлежит нигерийской бегунье Тоби Амусан. Она установила его на чемпионате мира 2022 года.

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