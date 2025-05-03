«Это встреча, похожая на финал». Голкипер сборной Японии — об игре с Беларусью на ЧМ-2025

Вратарь сборной Японии по пляжному футболу Такэру Фурусато поделился ожиданиями от предстоящего матча с Беларусью в рамках группового этапа чемпионата мира — 2025.

«Белорусы действительно сильная команда, одни из претендентов на победу в этом турнире. Их игроки всегда классно действуют в ситуациях с высоким прессингом. Они победили нас на последнем чемпионате мира, поэтому мы хотим отомстить.

Мы приехали на Сейшелы, чтобы стать чемпионами. Мы усердно тренировались с целью выиграть титул чемпионата мира. Очевидно, это сложно, потому что нужно пройти через группу, а потом выиграть три финала. Игра с Беларусью — это встреча, похожая на финал, но у нас очень сильный состав, и я уверен, что мы сможем выиграть кубок», — приводит слова Фурусато пресс-служба FIFA.

Cборная Японии в первом матче одержала победу над Гватемалой (6:2). Беларусь в стартовой игре ЧМ-2025 обыграла сборную Сейшельских Островов (6:3).

Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшельских Островах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.