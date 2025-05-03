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Вратарь сборной Японии по пляжному футболу поставил игрока Беларуси на второе место в мире

Вратарь сборной Японии по пляжному футболу поставил игрока Беларуси на второе место в мире
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Вратарь сборной Японии по пляжному футболу Такэру Фурусато рассказал, кого больше всего опасается в предстоящем матче с Беларусью в рамках группового этапа чемпионата мира — 2025.

ЧМ-2025 . Группа A. 2-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Япония
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается Бриштеля, то как вратарь я не люблю пропускать голы. Я уже сказал своим товарищам по команде, что они обязаны не дать Игорю ни единого шанса. Он опасен. Бриштель — один из лучших игроков в мире, но для меня Родриго всё же лучший. Я думаю, что после Родриго идут Бриштель и Такуя Акагума», — приводит слова Фурусато пресс-служба FIFA.

Футболист российского «Кристалла» (Санкт-Петербург) Игорь Бриштель отметилcя забитым голом в стартовом матче белорусской команды с хозяевами ЧМ-2025, сборной Сейшельских Островов (6:3).

Турнир проходит с 1 по 11 мая на Сейшелах. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6.

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