Ронни О'Салливан: сейчас моя уверенность в себе на низшем уровне в карьере

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира — 2025 от китайца Чжао Синьтуна со счётом 7:17.

«Иногда появляется мысль, и я знаю, что мне нужно сделать, и я недалёк от цели. Но в реальности я так далёк, что не знаю, с чего начать, чтобы это исправить. Вот что беспокоит. Думаю, что я потерял то, что у меня было раньше, и я очень сбит с толку. Это действительно борьба. Не так много позитива можно извлечь из моей игры за последние несколько лет. Не знаю, как от этого двигаться дальше. Сейчас моя уверенность в себе на низшем уровне в карьере», — приводит слова О'Салливана TNT Sports.