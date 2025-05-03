Китаец Синьтун поблагодарил за поддержку О'Салливана, которого обыграл в полуфинале ЧМ

Китайский снукерист Чжао Синьтун поблагодарил семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О'Салливана за поддержку по ходу карьеры. Вчера, 2 мая, Синьтун сенсационно обыграл О'Салливана в полуфинале чемпионата мира — 2025 (17:7).

«Я немного нервничал, но было лучше, чем в четвертьфинале. Я говорю большое спасибо Ронни, потому что он очень мне помог и поддерживал меня раньше. Он поддерживает меня, иногда мы обедаем вместе, перекусываем, и он рассказывает мне некоторые вещи, которые мне очень помогают», — приводит слова Синьтуна TNT Sport.

Синьтунь стал первым любителем в истории, которому удалось выйти в финал ЧМ. Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, уступивший в первом раунде текущего розыгрыша китайцу Лэй Пэйфаню.