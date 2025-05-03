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FIG присвоила нейтральный статус Ангелине Мельниковой и ещё 42 российским гимнастам

FIG присвоила нейтральный статус Ангелине Мельниковой и ещё 42 российским гимнастам
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Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

В список вошли:

17 представительниц художественной гимнастики: Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина, Виктория Чумакова, Александра Хабибуллина, Ксения Савинова, Каролина Пахтусова, Владислава Николаенко, Арина Ткачук, Ульяна Янус, Варвара Топорова, Анастасия Иванова, Милена Букина, Полина Семёнова, Мария Борисова, Александра Борисова и Анна Вакуленко;

14 представителей спортивной гимнастики: Ангелина Мельникова, Мария Агафонова, Алёна Глотова, Злата Осокина, Илья Заика, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Григорий Климентьев, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Ксения Зеляева, Ранель Сафиуллин и Лейла Васильева;

12 прыгунов на батуте: Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева, Арина Каляндра, Сергей Финиченко, Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Галина Бегим, Максим Диденко и Александра Лямина.

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