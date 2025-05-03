«Мы — в финале!» Главный тренер КПРФ отреагировал на победу над «Новой генерацией»

Главный тренер МФК КПРФ Бесик Зоидзе прокомментировал выход в финал Кубка России по мини-футболу. В полуфинале его команда обыграла «Новую Генерацию» (Сыктывкар) со счётом 5:3.
«Мы победили за счёт своей игры, своих ресурсов. Готовились к сопернику, знали, что «Новая генерация» играет вдохновенно. Сыктывкарцы не попали в плей-офф чемпионата, так что все силы отдали «Финалу четырёх». Плюс мы недавно встречались в чемпионате, адаптировались друг к другу.
Это была сложная игра, слава богу, что нам удалось реализовать свои возможности — не только в забитых мячах, но и в содержании игры в целом. Были ошибки, но команда выдержала игровую дисциплину, была на площадке сплочённость – это самое главное. Мы – в финале! А это — другая история», — приводит слова Зоидзе пресс-служба КПРФ.
В финальном матче Кубка России КПРФ встретится с командой «Норильский никель», которая в полуфинале оказалась сильнее «Ухты» — 9:4.
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