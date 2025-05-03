Главный тренер «Норильского никеля» отреагировал на выход в финал Кубка России по футзалу

Главный тренер «Норильского никеля» Сергей Скорович прокомментировал выход в финал Кубка России по мини-футболу. В полуфинале его команда разгромила «Ухту» со счётом 9:4.
«Очень приятно, что мы сыграли грамотно, дисциплинированно, практически лишив каких-то основных моментов «Ухту», повели, забили, то есть игра складывалась. Конечно, мы понимали, что с «Ухтой» будет трудно. Команда очень много атакует, они создали момент, сравняли счёт. Но мы верили в то, что нам всё под силу, если мы будем играть дисциплинированно и грамотно, как мы договаривались и как отрабатывали. Ребята продемонстрировали, что команда очень хорошо подготовлена именно к «Финалу четырёх». Конечно, это игра, тут кто-то проигравший, кто-то победитель. Конечно, приятно играть в таком зале, где много болельщиков болеют против нас. Это тоже дополнительно мотивирует. Но команды сегодня смотрелись обе», — приводит слова Скоровича пресс-служба норильской команды.
В финальном матче Кубка России «Норильский никель» сыграет с командой КПРФ, которая в своём полуфинале обыграла «Новую Генерацию» (Сыктывкар) со счётом 5:3. Игра состоится в воскресенье, 4 мая.
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