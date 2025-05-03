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Главный тренер «Норильского никеля» отреагировал на выход в финал Кубка России по футзалу

Главный тренер «Норильского никеля» отреагировал на выход в финал Кубка России по футзалу
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Главный тренер «Норильского никеля» Сергей Скорович прокомментировал выход в финал Кубка России по мини-футболу. В полуфинале его команда разгромила «Ухту» со счётом 9:4.

Кубок России . 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
4 : 9
Норильский никель
Норильск
0:1 Шакиров – 06:11     0:2 Нандо – 15:15     1:2 Емельянов – 16:09     2:2 Прудников – 21:33     2:3 Шакиров – 24:13     2:4 Давыдов – 27:20     2:5 Лялин – 29:42     2:6 Кудзиев – 30:15     3:6 Парадински – 32:03     3:7 Нандо – 34:00     4:7 Педала – 34:49     4:8 Кудзиев – 36:14     4:9 Крутый – 39:01    
Удаления: Суворов – 23:55', Москалёв – 32:03' / нет

«Очень приятно, что мы сыграли грамотно, дисциплинированно, практически лишив каких-то основных моментов «Ухту», повели, забили, то есть игра складывалась. Конечно, мы понимали, что с «Ухтой» будет трудно. Команда очень много атакует, они создали момент, сравняли счёт. Но мы верили в то, что нам всё под силу, если мы будем играть дисциплинированно и грамотно, как мы договаривались и как отрабатывали. Ребята продемонстрировали, что команда очень хорошо подготовлена именно к «Финалу четырёх». Конечно, это игра, тут кто-то проигравший, кто-то победитель. Конечно, приятно играть в таком зале, где много болельщиков болеют против нас. Это тоже дополнительно мотивирует. Но команды сегодня смотрелись обе», — приводит слова Скоровича пресс-служба норильской команды.

В финальном матче Кубка России «Норильский никель» сыграет с командой КПРФ, которая в своём полуфинале обыграла «Новую Генерацию» (Сыктывкар) со счётом 5:3. Игра состоится в воскресенье, 4 мая.

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