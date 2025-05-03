Марк Уильямс повёл в полуфинале чемпионата мира с Трампом перед решающей сессией

Валлийский снукерист Марк Уильямс идёт впереди по итогам трёх сессий в матче полуфинала чемпионата мира — 2025 с Джаддом Трампом. Счёт 13:11 в пользу Уильямса.

В первой сессии победу со счётом 5:3 одержал Трамп. Во второй сессии Уильямс смог отыграться, победив соперника с зеркальным счётом.

На пути в полуфинал Трамп прошёл таких сильных соперников, как Чжоу Юэлун, Шон Мёрфи и Люка Бресель. Уильямс же разобрался с Ву Ийцзе, Хоссейном Вафаеем и Джоном Хиггинсом.

Решающая четвёртая сессия данного матча будет сыграна сегодня, 3 мая. Её старт запланирован на 21:00 мск.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.